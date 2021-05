L'homme qui a poussé une dame dans les escaliers du métro expulsé du territoire français

Les faits avaient été filmés et remontent au 16 avril 2021.

par Team Mouv'

Alors que les images d'un homme poussant une dame dans les escaliers de la station Porte de la Chapelle du métro parisien ont suscité une vive polémique ces dernières semaines, Le Parisien indique que l'homme vient d'être expulsé du territoire français .

L'homme reconnu coupable et expulsé

Suite à une enquête ouverte après la diffusion des images, l'adulte de nationalité espagnole a été identifié et reconnu coupable . Ils est actuellement visé par une Obligation de Quitter le Territoire Français ( OQTF ) et a été expulsé vers l’Espagne le 2 mai, comme l'indique la préfecture de police ce lundi dans un Tweet . Il est désormais "interdit d’entrer et de séjourner sur le territoire français"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des images choquantes

La vidéo de l'agression diffusée le 17 avril sur les réseaux sociaux avait suscité de vives réactions de la part d'internautes et de politiciens . Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, avait par exemple dénoncé des "faits inadmissibles" :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une sombre histoire de téléphone

La victime explique avoir emprunté un téléphone à une amie, avant de recevoir un appel d’un homme assurant en être le propriétaire et vouloir le récupérer . Le rendez - vous a donc été pris à 19h30, au métro Porte de la Chapelle selon la femme . Mais la remise du téléphone tourne au vinaigre quand l'homme se montre insultant et menace la dame . Cette dernière jette alors le téléphone et frappe le bras de l'homme en protestation . Celui - ci va ensuite la pousser violemment dans les escaliers du métro . . . heureusement, la victime s'est rattrapé tant bien que mal à une rambarde .