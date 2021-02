Kim Kardashian : son braqueur invité sur des plateaux télé, les internautes choqués

Le braqueur de Kim Kardashian a récemment écrit un livre intitulé "J'ai séquestré Kim Kardashian". À cette occasion, il a été reçu sur divers plateaux de télévision.

par Team Mouv'

L'histoire du braquage date de 2016, et elle a été remise à l'ordre du jour . Alors qu'il y a plus de 4 ans, Kim Kardashian était de passage à Paris, cette dernière s'est faite séquestrée et braquée alors qu'elle résidait dans un hôtel . 4 ans plus tard, un des braqueurs a sorti un livre . Quelques jours plus tard Yunice Abbas était invité à témoigner dans différentes émissions télévisées dont Touche Pas à Mon Poste. À ce jour, il est toujours en attente de son jugement .

Incompréhension sur le choix de l'invité

Cette invitation est loin d'être passée inaperçue . Sur Twitter, les internautes ( connus et inconnus de la sphère médiatique ) se sont prononcés sur cette promotion plus que douteuse . Le compte @Les _ Repliques, connu pour mettre en avant les perles des réponses Twitter, a fait apparaitre une réponse au Tweet de TPMP écrite par un avocat : "Bonsoir @TPMP, mon client ne vous intéressera pas beaucoup . Il n'est pas braqueur ni star de télé - réalité . Juste un étudiant étranger, qui bossait la nuit dans un hôtel pour payer ses études . . . avant d'être menacé et séquestré par M . Abbas dont vous assurez la promotion". Simple et efficace .

Ce compte n'est bien sur pas le seul a avoir réagi, d'autant plus que TPMP n'est pas la seule émission à laquelle il a participé puisque c'est aussi notamment France 2 qui l'a invité dans l'émission "On est en direct" en premier lieu . Voici quelques unes des réactions des internautes et téléspectateurs :