Jok’Air dévoile "Mission Papa Noël", son livre pour enfants

Depuis septembre, Jok’Air s’est lancé dans un projet atypique. L’artiste sort des romans graphiques pour enfant, loin de son image de rappeur aux paroles sulfureuses. Son livre "Mission Papa Noël" est déjà disponible.

Le rappeur est connu pour ses morceaux agressifs et sensuels. Mais comme il le rappelle souvent dans ses chansons, c’est aussi un père et un oncle. C’est cette facette qu’il exploite dans son nouveau projet artistique. Sa série de roman graphique “Il y a ma famille” se place dans la peau de Mila. C’est une jeune enfant très curieuse. A travers son regard, les albums nous présentent sa famille.

On comprend qu’au délà de cette proposition artistique destinée à un jeune publique, c’est aussi l’occasion pour Jok’Air de nous parler de son intimité familiale. En effet, sur la page Instagram de la série, on découvre que les personnages de cette histoire n'ont rien de fictif. On y trouve des vidéos de la vrai Mila qui nous présente les personnages. Il y a "papa Dav", chez qui elle passe une semaine sur deux, ou mamie Mado, qui cuisine comme personne et dont les câlins sont les plus “doux du monde”. On retrouve aussi “tonton Dann”, et le chien Hermès. Mais la BD met aussi en scène “Tonton Jok’Air” et son fils, “bébé Davidson”.

Il y a ma Famille porte bien son nom. Le projet dans son ensemble est une aventure familiale. Les albums sont écrits par Mila et sa tante Inès Bastard et illustrés par son oncle Logann Kerouasse, tous deux autodidactes. Le tout est publié par les éditions Davidson Present.

Le pont entre le rap et les romans graphiques pour enfants est osé. Il n’y a que Jok’Air pour s’essayer à un tel exercice. Mais le rappeur en profite aussi pour faire de la philanthropie. Pour chaque album acheté, 1 euro sera reversé à l’association Mélodie des Quartiers. Elle a été fondée en 2018 par le rappeur et a pour objectif de promouvoir la culture et l'éducation à travers des événements pédagogiques et de développer la pratique de la musique et des expressions artistiques pour les jeunes défavorisés. Le rappeur commence une tournée solidaire de distribution de vêtements, toujours en collaboration avec Snipes. Un beau geste pour les fêtes.

