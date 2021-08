Gérald Darmanin : "vouloir légaliser le cannabis est une défaite morale"

En un seul tweet, le ministre de l'intérieur a relancé le débat de la légalisation du cannabis.

par Team Mouv'

Faut - il légaliser le cannabis ? A en croire le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, non, non et encore non. Sur Twitter ce 24 août 2021 il a été très clair : "La drogue est un poison qui sème la mort et la violence, vouloir légaliser le cannabis est une défaite morale." écrit - il .

"Là où il y a du cannabis, il y a de la cocaïne ! "

La légalisation du cannabis est souvent mise en avant comme une mesure qui pourrait endiguer les graves problèmes de violence qui font malheureusement des morts chaque année en France . Mais pour Gérald Darmanin, c'est une fausse bonne solution : "Légaliser le cannabis ? Soyons sérieux, pensez - vous que des voyous qui gagnent 100 000 € par jour vont monter une petite échoppe et payer des cotisations ?" explique t - il en repartageant un extrait d'une minute de son passage sur le plateau du 8 . 30 de FranceInfo.

Casse - tête législatif

Récemment, le gouvernement français a enchaîné les annonces anti - légalisation en dépit d'un rapport parlementaire favorable. Même concernant le CBD, les lois en vigueur vont être modifiées et la fleur de CBD sera proscrite .