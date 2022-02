Fianso sur les politiciens : "j’ai l’impression de voir des rappeurs"

Interviewé au sujet de la campagne présidentielle, Fianso se confie et compare les politiciens à des rappeurs.

On connaissait Fianso comme rappeur, comédien et producteur; mais l'artiste s'est récemment révélé avoir un avis intéressant sur la politique, comparant les politiciens à des rappeurs.

Le 17 février 2022, Sofiane était invité au micro de Léa Salamé sur France Inter. Interrogé sur son avis quant aux présidentielles, le rappeur a eu l'occasion de partager son ressenti sur la campagne. Calme et réfléchi, Fianso, qui reste habituellement loin des discours politiques, a tenu un discours à la fois sobre et choc, faisant par de son inquiétude face au déroulement des élections à venir.

"Les Français méritent mieux"

Cette campagne, explique l'artiste aux multiples casquettes, "lui fait peur". Il se dit déçu par le niveau de débat entre les candidats. Il regrette de constater que "l'agressivité est plus haute, la médiocrité est plus présente", allant même jusqu'à comparer les candidats à des rappeurs : "j'ai l'impression de voir des rappeurs, ils sont en clash toute la journée, ils sont accros aux réseaux sociaux". Avant de conclure sans ironie : "c'est le rap game en fait !".

Fianso est actuellement comédien au théâtre, jouant une adaptation de Gatsby le Magnifique largement acclamée par la critique. Artiste et intellectuel, Sofiane Zermani prouve une nouvelle fois ses qualités de comédien et la pertinence de son regard sur notre société. Engagé en faveur de la jeunesse et les quartiers, il se désole de constater une culture du clash parmi les politiciens, alors que, selon lui, "les Françajs méritent mieux". C'est pourquoi il invite les jeunes à aller voter.

Un point de vue plein de sagesse et de recul, qui fait du bien au milieu de la tourmente médiatique qui précède inévitablement chaque élection.