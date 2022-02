Famosport, l’association qui veut rendre le sport accessible à toutes les femmes

L’association parisienne Famosport veut rendre le sport accessibles à toutes les femmes. Mouv' a rencontré les adhérentes, la présidente et les coaches dans le cadre de la semaine du sport féminin, prévue du 14 au 20 février.

Le petit local associatif se trouve au milieu des commerces de la rue de Clignancourt. Les lieux sont modestes, mais il y a tout ce qu’il faut. Des bureaux encombrent une partie de la première pièce. L’espace est partagé par quatre associations, dont Famosport. Marion, 25 ans, en est la présidente. Elle a lancé le projet en 2019, après avoir fait le constat selon lequel beaucoup de femmes ne font pas de sport pour des raisons financières ou familiales. Elle a donc crée son association pour le rendre accessible à toutes celles qui le veulent.

Même si le collectif a peu de moyen, les subventions lui permettent pour l’instant de rémunérer les coaches. En à peine un an, Famosport a déjà reçu le prix de l’association de l’année 2021 par la fondation Alice Milliat.

Une association qui fait office de "safe place" pour les femmes

Floriane, la coach en fitness de 23 ans, arrive la première, en legging de sport et baskets. Elle n’est pas venue pour "faire de la cueillette", comme elle le dit si bien. Elle empile les chaises pour dégager de la place. Le cours commence dans dix minutes. 17h. Les adhérentes arrivent. "Allez, on réveille ses muscles", lance Floriane. Chacune des femmes présentes ce soir s’est installée sur un tapis de fitness bleu, prêté par l’association. Aujourd’hui elles sont quatre à s’être déplacées.

La coach guide et encourage ses "fit girls", comme elle aime les appeler, tous les mardis après-midi dans cette salle d’environ 15 m2. Une synergie se dégage rapidement du groupe. Elles prennent du plaisir et ça se voit. Floriane les met à l’aise avec un peu de musique qui émane de son téléphone. Elle tient à ce que ses fitgirls soient à l’aise. "On se tutoie, mais il y a beaucoup de respect, c’est pour ça qu’on se sent bien. Personne ne joue de rôle parce qu’on est à petite échelle et qu’on a toutes appris à se connaître", explique-t-elle fièrement.

Anna, 45 ans affiche un sourire de soulagement à la fin de la séance. Elle a l’air de planer. Son ensemble de sport noir lui a bien servi. Cette habituée fait partie de celles qui viennent depuis le début. "Ça faisait plus de vingt ans que je n’avais pas fait d’activité physique. Le fait de me remettre au sport dans le milieu associatif m'a réconciliée avec mon corps", reconnaît-elle. Être qu’entre femmes les met à l’aise et leur donne confiance. Marion l’a remarqué : "Elles ont beaucoup moins peur du regard de l’autre lorsqu’il n’y a pas d’hommes. C’est une safe place." Et ça se voit, la séance est ponctuée de rires et de plaisanteries.

Famosport ouvre des horizons

Le public visé par l’association sont ces femmes auxquelles le monde du sport ne s’intéresse pas. Celles qui n’ont pas les moyens de fréquenter des petites salles parisiennes ; celles qui sont complexées ; celles qui ont tout juste assez d’argent pour les activités extra-scolaires de leurs enfants. "La cotisation est de 150 euros par an, mais les femmes qui ne peuvent vraiment pas payer ne payent pas", confie Marion, qui, du haut de ses 25 ans, est soucieuse de l’accessibilité des cours qu’elle propose. Elle compte aussi mettre en place un service gratuit de garde d’enfants dans les prochains mois pour les femmes seules avec enfants.

Floriane, la coach en fitness, a conscience de faire cours à des femmes qui n’ont pas de moyens financiers. "*Je suis moi-même issue d'un milieu modeste. Donc c’est important pour moi de donner accès au sport à tout le monde, au même titre que l’éducation*", raconte-t-elle en rangeant les tapis. C'est la fin de la session. Elles échangent et débrifent toutes ensemble. "Tu viens jeudi prochain hein, je t'attends", lance la coach à une participante essoufflée.

Pour les personnes isolées, comme Anna, ces séances sont un moyen de faire des rencontres : "Je travaille seule, donc je ne rencontre pas trop de monde." Pour d’autres, c’est un moyen d’aller mieux et de gagner confiance en elles. "Je vois le changement chez certaines d’entre elles qui n’osaient pas aller courir seules dans un stade et qui maintenant le font sans problème", assure la fondatrice. Selon elle, le sport apporte non seulement du bien-être physique, mais aussi mental : " J’étais moi-même hyper introvertie avant de commencer le volley et aujourd’hui ça va beaucoup mieux."

"Même si on a une salle plus grande, l’effectif sera de 10 maximum", insiste-t-elle. Elle veut conserver le côté intimiste des séances. Et ça tombe bien puisque c’est justement ce qui plaît aux participantes comme Noémie. Emmitouflée dans un pull – malgré la chaleur qui règne dans les locaux – la trentenaire participe aux cours de fitness et donne également des cours de yoga le jeudi et le dimanche. "On a créé une communauté, un lien. On a appris à toutes se connaître et on s’apporte mutuellement au fur et à mesure des séances", confie-t-elle.

À moyen terme, Famosport a pour objectif d’ouvrir des annexes dans d’autres arrondissements et aussi en banlieue. "On a eu des propositions pour s’installer à Saint-Ouen, mais on préfère prendre le temps de gagner en maturité avant de nous agrandir", confie Marion. 18h30. C'est l'heure de rentrer. Elles ont toutes l'air pressées et se donnent rendez-vous jeudi. Cette-fois pour le cours de yoga.