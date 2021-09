Emmanuel Macron : victime d'un nouveau jet d'œuf

Nouveau traumatisme pour le président français en visite au salon international de la restauration et du tourisme.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient tout juste de relever le défi de McFly et Carlito avec un concours d'anecdotes sans précédent, le Président de la République était, lundi 27 septembre, en déplacement professionnel à Lyon, où se tient actuellement et jusqu'au 31 septembre 2021, le Salon international de la restauration et du tourisme. Un grand rendez - vous réunissant des restaurateurs, des hôteliers et des agriculteurs français .

Une visite de courtoisie et de bien séance pour le chef d'état, qui ne s'est pas passée comme prévu puisqu'il a, une nouvelle fois, était victime d'un lancé d'œuf, quasi en pleine tête, alors qu'il était entouré d'au moins 4 gardes du corps ! Une scène bien évidemment filmée qui s'est retrouvée très rapidement sur les réseaux .

"Attention, vous le laissez . N'importe quoi ! "

Un nouvel incident qui met encore une fois dans les choux tout le personnel de sécurité du chef d'état, incapable d'anticiper cet outrage envers le président, alors qu'ils sont plusieurs à s'occuper de sa sécurité .

Le petit fauteur de trouble a immédiatement était interpellé et risque de passer une fin de journée compliquée, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a déclaré vouloir le rencontrer .

S'il a un truc à me dire, qu'il vienne me le dire . [ . . . ] J"irai le voir après . . .

Un accident récurrent

Après s'être déjà fait gifler devant un lycée en juin dernier, on pourrait s'attendre à un dispositif de sécurité hyper vigilant, mais en faite pas trop puisque, le lancé d'œuf sur le président est pratique courante dans ce genre d'évènement . Un petit souvenir de 2017 juste ici :

