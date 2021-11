Elon Musk prêt à faire un don de 6 milliards pour lutter contre la faim dans le monde

Le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a demandé aux milliardaires d'aider à sauver plus de 40 millions de personnes et d'aider pour la faim dans le monde.

par Team Mouv'

La semaine dernière, dans une interview pour CNN, le directeur du Programme alimentaire mondial ( PAM ) des Nations Unies, David Beasley, amis au défi les personnes les plus riches du monde dont les deux hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos et Elon Musk "d'intervenir maintenant, de manière ponctuelle”, pour aider à résoudre le problème de la faim dans le monde .

Elon Musk prêt à faire un don de 6 milliards de dollars

6 milliards de dollars correspondrait à environ 2% de la richesse nette d’Elon Musk . Il n'a pas manqué de réagir à l'appel de David Beasley :

"Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde, je vendrai des actions Tesla tout de suite et je le ferai . ”

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



“Mais il doit s’agir d’une comptabilité open source, afin que le public voie précisément comment l’argent est dépensé”, a ajouté le patron de Tesla .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



David Beasley a ajouté que “6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais cela empêchera l’instabilité géopolitique, les migrations massives et sauvera 42 millions de personnes au bord de la famine” .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



“Nous pouvons nous rencontrer n’importe où - sur Terre ou dans l’espace - mais je suggère sur la terre ferme où vous pourrez voir les gens du PAM, le processus et oui, la technologie, au travail . J’apporterai le plan et ouvrirai les livres”, lui a répondu le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce lundi 1er novembre, Elon Musk possédait une fortune estimée à 311 milliards de dollars, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, faisant de lui l’homme le plus riche du monde .

La semaine dernière, Tesla est par ailleurs devenu la sixième entreprise de l’histoire des États - Unis à valoir 1000 milliards de dollars et la deuxième plus rapide à atteindre cet objectif après Facebook .

Elon Musk a fait les gros titres il y a une semaine après avoir enregistré un gain de 36,2 milliards de dollars en une seule journée . De quoi faire bondir l’action du constructeur de 12,7% et de propulser la fortune de son fondateur à des niveaux jamais atteints . Depuis le début de l’année, son patrimoine a grimpé de 141 milliards de dollars . Il est également possible qu'il devienne le premier trillionaire de l'histoire .