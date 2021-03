Elon Musk a gagné 25 milliards de dollars en une journée

Et on n’a même pas envie de calculer son taux horaire !

par Geoffrey

C’est son qu’on appelle une belle bataille de milliardaire, Elon Musk patron de Tesla, a gagné mardi dernier pas moins de 25 milliards de dollars en seulement 24H passant de 149 à 174 milliards de dollars sur son compte en banque .

Elon Musk se rapproche de Jezz Bezos

Un bon qui le rapproche un peu plus de Jeff Bezos, le patron d’Amazon qui n’a plus que six "petits" milliards d’avance dans la course à l’homme le plus riche du monde . Une hausse due à l’action du groupe Tesla qui s’est envolé mardi à la fermeture de Wall Street . L’action ayant pris presque 20% suite au résultat publié par le groupe concernant les ventes de véhicules en chine . Fondé en 2003, Tesla a dégagé un bénéfice net annuel pour la première fois l’année dernière, de 721 millions de dollars, profitant d’un intérêt grandissant pour les véhicules électriques .

Le canadien profite donc d’un beau bon en avant pour son groupe qui se démarque se mardi malgré une hausse général des géants de la tech . Mark Zuckerberg ( Facebook ) a ainsi gagné 3,8 milliards de dollars contre 2,16 pour le co - fondateur d’Oracle, Larry Ellison, Larry Page, co - fondateur de Google a empoché 1,30 milliard de dollars . Quant à Jeff Bezoz, il repart presque avec six milliards de dollars en poche !