Edouard Mendy investit et apparaît dans un jeu vidéo éducatif

Edouard Mendy le gardien de but de Chelsea et du Sénégal vient d'investir dans PowerZ un jeu vidéo éducatif pour apprendre les mathématiques, la géographie, les poèmes, à travers un monde virtuel.Testé à l’école Diderot de Drancy (93) le champion d'Afrique est venu jouer avec les enfants.

par Faouzi Tritah

La venue d'Edouard Mendy à l'école Diderot de Drancy (93) avait été tenue secrète jusqu'à la dernière minute pour que la surprise soit totale. Le gardien de but de Chelsea et de la sélection du Sénégal vainqueur de la dernière édition de la CAN a tenu lors de son passage éclair en région parisienne à rendre visite aux élèves de l'école Diderot à Drancy (93) . Des élèves du CE1 au CM2 testent depuis le mois de février le jeu éducatif PowerZ dans lequel Edouard Mendy a réalisé son tout premier investissement.

Edouard Mendy accueilli en héros

Décontracté, le portier de Chelsea est arrivé discrètement à l'arrière de l'établissement pour ne pas éveiller les soupçons. Les enfants et leurs parents attendent dans le réfectoire. Lorsqu'Edouard Mendy ouvre les portes battantes de la salle, les élèves (et leurs parents) deviennent incontrôlables !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les écoliers l'agrippent, le prennent en photo, un jeune lui touche même le visage pour savoir si ce qu'il vit est bien réel. Les parents aussi prennent des photos, une maman a même lancé un appel vidéo pour montrer l'évènement à ses proches! A Drancy ville qui abrite l'une des plus importantes communauté sénégalaise en France on connaît bien Edouard Mendy. Beaucoup étaient devant leur télévision lors du sacre du Sénégal à la dernière CAN mais aussi quelques semaines plus tard quand il a stoppé le tir au but de Mohamed Salah lors du match qualificatif pour la coupe du monde 2022 au Qatar.

Edouard Mendy a joué avec les écoliers

Edouard Mendy va ensuite jouer les enseignants. Des écoliers lui montrent le jeu PowerZ, un jeu éducatif gratuit -avec des options payantes si on le souhaite- un peu comme Fortnite. Comme Fortnite les personnages (on peut choisir Edouard Mendy!) partent à la découverte d'un monde virtuel. PowerZ est ponctué de jeux éducatifs comme le "jeu de la mule", où il faut se souvenir des vers d'un poème pour faire avancer la mule. Au jeu des portes, il faut traverser des halls rapidement au calcul mental, pour ouvrir celle avec le bon résultat de l'opération.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Edouard Mendy tenait à investir dans l'éducation "J'ai vraiment envie d'aider dans cette branche, PowerZ allie l'éducation et l'amusement c'est ce que je recherchais, j'ai des enfants (4 et 6 ans) et je souhaite que l'éducation soit accessible à tout le monde, on est dans une génération connectée mais mal connectée, donc si on peut utiliser ce temps pour les instruire c'est tout bénéf, on l'a vu aujourd'hui ils s'amusent et s'instruisent on a tout gagné!"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le gardien international est ensuite monté sur scène pour jouer avec plusieurs enfants. Armstrong 10 ans élève de CM2 a pris place. Il devait deviner des océans, des continents et des pays d'Europe. "C'était simple mais j'étais en stress!" reconnait Armstrong. "C'est la première fois que je voyais un joueur de foot en vrai j'en ai raté l'océan pacifique!" raconte l'enfant avec des regrets. "Mais il m'a checké et il m'a fait un câlin" ajoute fièrement Armstrong.

Edouard Mendy a signé des autographes à tout le monde avant de partir ©Radio France

Une dernière photo souvenir de groupe dans la cour, des autographes à tout le monde et Edouard Mendy s'en va. Le champion d'Afrique a promis de revenir quand l'occasion se représenterait.