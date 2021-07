Drake serait-il sur le point de devenir un ambassadeur dans la lutte pour le climat ?

par Team Mouv'

Drake s'engage pour le climat en s'associant avec Aspiration, un partenaire financier d'un nouveau genre qui accompagne ses clients partenaires vers la durabilité et une consommation éco - responsable . C'est un communiqué de la compagnie Business Wire, qui révèle ce partenariat d'un nouveau genre .

Ambassadeur pour le climat

La société Aspiration qui se définit comme le leader du "Service Durable", annonçait ce jeudi 1er juillet un partenariat historique avec l'un des plus grands artistes à succès de ces 10 dernières années, afin de l'aider à réduire au maximum son empreinte carbone . Après avoir réalisé un audit de l'emploi du temps, des voyages et des évènements de Drake, la société calculera son empreinte carbone et utilisera son programme de reforestation pour compenser l'impact environnemental estimé . "C'est très excitant de s'associer avec une entreprise qui a trouvé un moyen facile d'offrir à chacun la capacité de réduire son empreinte carbone" a déclaré Drake . En plus d'aider ses clients à réduire leur empreinte, la start - up qui fonctionne comme un écosystème offre également à ses clients la possibilité de planter un arbre à chaque paiement bancaire .

Rien que sur l'année passée, l'entreprise a pu financer plus de 15 millions d'arbres à planter, grâce à ses partenaires et clients .