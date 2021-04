Dominos lance un robot pizza qui livre à domicile

Domino’s et Nuro révolutionnent la livraison de pizza avec leur livreur automatique "R2".

par Team Mouv'

En perpétuelle recherche de nouvelles expériences de consommation, Domino’s et Nuro, une société de robotique basée en Californie, viennent d'annoncer le lancement de la livraison autonome de pizzas à Houston ! À partir de cette semaine, certains clients ayant effectué une commande en ligne prépayée auront la chance de bénéficier d’une livraison du robot R2 de Nuro .

Selon un communiqué de presse publié lundi, la collaboration entre Domino’s et Nuro, initiée en 2019, vise à offrir "une toute nouvelle expérience de livraison" aux consommateurs .

R2 : Domino’s x Nuro

La commande R2

Ceux qui souhaiteront passer commande auprès de ce nouveau nouveau robot livreur n'auront cas prépayer leur menu sur le site web du magasin Domino's participant et pourront choisir de faire livrer leur commande par R2 . Les clients sélectionnés recevront des alertes par SMS, qui les mettront à jour sur l'emplacement de R2 et leur fourniront un code PIN unique pour récupérer leur commande.

livraison R2 : Domino's x Nuro

Les clients pourront également suivre le véhicule via GPS sur leur page de confirmation de commande . Une fois R2 arrivé, les clients seront invités à entrer leur code PIN sur l'écran tactile du bot . Les portes de R2 s'ouvriront alors doucement vers le haut, révélant la commande chaude de Domino du client .

R2 : domino's x Nuro

"Notre marque a encore tant à apprendre sur l'espace de livraison autonome . Ce programme nous permettra de mieux comprendre comment les clients réagissent aux livraisons, comment ils interagissent avec le robot et comment cela affecte les opérations du magasin . - la dégustation de pizza crée le besoin de plus de livraisons, et nous sommes impatients de voir comment la livraison autonome peut fonctionner avec les experts de livraison existants de Domino pour mieux répondre aux besoins des clients" déclare Dennis Maloney, vice - président et directeur de l'innovation de Domino .

A savoir aussi que le R2 de Nuro est le premier véhicule de livraison sur route entièrement autonome et sans occupant avec une approbation réglementaire du département américain des transports .

Domino Nuro Autonomous Pizza delivery

Une collab' à suivre qui va en faire rêver plus d'un !