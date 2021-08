Deux jeunes Alsaciens vont tenter de battre le record... de saute-mouton pour une cause caritative

Deux étudiants bien déterminés à battre le record du monde de saute-mouton pendant 24 heures pour aider des jeunes en difficulté, s'apprêtent à relever leur défi !

par Team Mouv'

Alors que Kery James a récemment apporté son soutien à Haïti en prenant en charge la scolarité de 14 jeunes élèves, deux jeunes de la région de Wissembourg dans le Bas - Rhin ont eu une idée très originale pour apporter de l'aide à la communauté et sont actuellement dans l'espoir de battre le record du monde de saute - mouton en 24h et en binôme .

Une initiative caritative intitulé "24H Saute - Mouton", à laquelle très peu d'entre nous aurait pensé . . .

Un challenge de taille

Pour entrer au Guiness World Record Book, Yann Schweitzer et Adrien Reinwalt vont devoir faire 20 000 sauts entre samedi 21 août midi et dimanche 22 août midi, ce qui équivaut à environ 1000 sauts par heure ou 1 saut toutes les 3,6 secondes ! Un défi sans précédent pour la bonne cause puisque les bénéfice collecté autour de cet évènement iront directement au profit de la MECS Alphonse Oberlé de Climbach qui accueille des mineurs en difficulté en internat complet ou en foyer pour les protéger de problèmes familiaux et de carences éducatives .

Et forcément qui challenge, dit entrainement et équipement de taille ! Chaussure de basket, genouillère de volet, gans de protection, les deux alsaciens prennent le défis au sérieux et se sont crée un équipement surmesure pour atteindre leur objectif, mine de rien très physique ! Heureusement le club de foot de Climbach lors a prêté leur terrain pour qu'ils puissent s'entraîner au calme et exploiter leur potentiel !

Cela fait 2 ou 3 mois que l'on est vraiment saute mouton, saute mouton, saute mouton, soit trois ou quatre entraînements par semaine . . .

Solidaire, festif, caritatif et connecté

Lors de l'interviews réalisé par Antoine Balandra pour France Bleu Alsace, Adrien confie avoir eu cette idée il y a deux ans . Il lui a fallu ensuite trouvé un acolyte, Yann, avec qui se lancer dans l'aventure . . .

L'objectif c'est de récolter de l'argent, de leur acheter des équipements de sport, comme des vélos .

Le challenge sera évidemment supervisé par des témoins et des caméras qui suivront minutieusement les sauts de moutons . Un "évènement" qui su créer l'engouement puisque plus entreprises locales seront présentes pour sponsoriser l'événement, aux quelles se grefferons plusieurs activités pour les enfants, à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Cyriac Kouatouka .

Force à eux !