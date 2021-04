Déconfinement : la réouverture des terrasses prévue "mi-mai"

La situation sanitaire s'améliore, les bars, restaurants et des lieux culturels vont pouvoir progressivement (ré)ouvrir au public, dans les semaines à venir...

par Team Mouv'

Il commence à faire beau, tout le monde a envie de se poser avec des potes en terrasse à boire un verre avec du soleil , un rêve qui va redevenir réalité très prochainement d'après les propos de Jean Castex, lors de sa récente conférence de presse .

Le calendrier du déconfinement

Déjà évoqué il y a plusieurs jours, les propos du premier Ministre ont permis de dresser un premier calendrier de ce troisième déconfinement avec deux dates clés :

Le 3 mai , les élèves du collège et du lycée feront leur retour en présentiel . Nous pourrons circuler sans attestation librement au delà de 10km . .

, les élèves du collège et du lycée feront leur . Nous pourrons Le 17 mai marquera la réouverture des terrasses, des commerces et de certaines activités culturelles et sportives, sous réserve d'une évolution positive de la situation sanitaire .

Une stratégie prudente et progressive visant à soutenir et accompagner l'économie mais aussi pour le moral des français, pas tous égaux face à ce confinement .

Un bilan sanitaire et le vaccin qui donnent des perspectives

Les dernières statistiques des instances de santé publique françaises ont confirmé une baisse de 17% du nombre de nouveaux malades en une semaine dans 80% des départements, marquant la fin du pic de la 3ème vague, avec tout de même 30 000 nouveaux cas par jour . Il s'agira de rester lucide et mobiliser pour poursuivre les efforts et faire face aux variants, notamment la souche britannique, plus résistante .

Les campagnes de vaccination s'intensifieront pour atteindre 20 millions d'injection du vaccins mi - mai, 30 millions mi - juin, en priorité pour les personnes de plus de 55 ans .