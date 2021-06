Covid-19 : les concerts debout seront autorisés à partir du 30 juin

Autre good news : les discothèques pourront rouvrir le 9 juillet.

par Team Mouv'

Ce lundi 21, le Président de la République a réuni à l'Elysée les représentants des discothèques et du monde de la nuit . Pour ce début d'été que des bonnes nouvelles en perspectives pour souffler après plus d'un an de restrictions . Cette réunion était aussi composée de la ministre de Culture Roselyne Bachelot et le ministre délégué Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes Entreprises .

Deux dates clé : le 30 juin et le 9 juillet

Concerts debout à partir du 30 juin selon la ministre de la Culture . Les concerts debout vont pouvoir être organisés de nouveau à partir de 30 juin avec une jauge de 75% en intérieur et 100% en extérieur . Au - delà de 1 000 spectateurs debout, il faudra un "pass sanitaire" mais le port du masque ne sera plus obligatoire . En - dessous de 1 000 spectateurs, le masque sera obligatoire et il n'y aura pas de "pass sanitaire" .

Réouverture des discothèques le 9 juillet . Les boites de nuits pourront rouvrir à une seule condition : mettre en place un "pass sanitaire" . La jauge pourra atteindre jusqu'à 75% à l'intérieur et jusqu'à 100% en extérieur . Le tout sans port du masque obligatoire . Après plus d'un an sans soirée en boîte de nuit, on attend plus que ça !

Un peu d'air frais pour le secteur de la nuit et de la fête

Le milieu de la fête a subi de plein fouet la crise sanitaire, souvent relayé au dernier plan . Sur 1 600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021 . Selon les représentants 25% ne pourront pas ouvrir par impossibilité de répondre au protocole sanitaire . Très souvent ils n'ont pas de système de ventilation adéquats .