Covid-19 : aucun signe de contagion après un concert-test de 5000 personnes en Espagne

Le concert de rock s’était tenu le 27 mars, avec près de 5000 spectateurs dansant masqués, sans distance minimum et visiblement, sans risque.

Le 27 mars dernier des barcelonais ont organisé un concert géant de musique rock ( chacun sa musique, ne les jugeons pas . . . ) sans distanciation sociale mais avec port obligatoire du masque réunissant des milliers de personnes en espace clos .

Quelques règles de prévention :

Le but de ce rassemblement était de prouver qu'un tel événement était possible, sans représenter un risque sanitaire . Selon les organisateurs, le verdict est clair : un mois après cette soirée réunissant 5 000 personnes, il n’y a "aucun signe" de contagion . Tous les participants avaient du passer un test PCR et porter un masque FFP2 durant le show . Ils n'étaient en revanche pas obligés de conserver une distance de sécurité avec les autres spectateurs . Les organisateurs estiment que le test prouve que 5 000 personnes peuvent être dépistées en une matinée . Ils insistent également sur le fait que les gens ont respecté les mesures "à merveille" .

Moins de risque que le reste de la ville

"L’incidence cumulée des participants pendant les 14 jours suivant le concert était de 130,7 cas pour 100 000 habitants, soit moins de la moitié de la moyenne de la ville de Barcelone à la même période et pour la même tranche d’âge, qui était de 295,5 cas pour 100 000 habitants", précise la CCMA, la corporation catalane des médias audiovisuels, selon Le Parisien. Espérons donc que ça donne des idées aux organisateurs de concerts en France . Pourquoi pas se faire un petit concert teste 100% rap comme le proposait le légendaire groupe IAM ? On ose à peine y penser . . .