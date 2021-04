CleanChallenge désigné comme l'une des initiatives les plus inspirantes du monde

C'est dans le quartier de la Muette que le « Garges clean challenge » a commencé en juillet dernier.

par Team Mouv'

Après avoir inventé le Clean Challenge et réalisé un court - métrage intitulé Ma Cité Va Briller, les jeunes de l'association Espoir et création de Garges - lès - Gonesse viennent de voir leur travail reconnu par le Reader's Digest, un prestigieux magazine .

Une belle idée

En effet, le Clean Challenge a été élu 42ème initiative la plus inspirante sur les 114 sélectionnées par le média . Hind Ayadi, la fondatrice de l'association, a expliqué sa fierté dans une interview accordée au Parisien.

"C'est une immense fierté sachant que Garges est une petite ville de 40 000 habitants pas très connue et quand elle l'est, c'est souvent pour de tristes faits divers" a expliqué Hind Ayadi dans cette interview quelques temps après avoir appris la bonne nouvelle . Très active dans la vie de son quartier, elle a voulu améliorer le quotidien de ses prochains en incitant les jeunes à prendre soin de leur environnement. "Les jeunes sont souvent en rivalité et je voulais qu'ils fassent quelque chose de cette concurrence permanente . D'où l'idée de défier un autre quartier pour nettoyer à son tour" explique t - elle au Parisien.

Même Mouv' s'y met !

Depuis 2019, Mouv' s'est aussi impliqué dans la lutte pour la préservation de l'environnement aux côtés de l'association Jeun’Espoir 92 à Colombes et Espoir et Création. Dans le cadre de la journée d'action "Mouv s'engage", les animateurs avaient mouillé le maillot avec les bénévoles pour nettoyer les rues de Colombes !

L'article du Parisien mentionne que le Clean Challenge s'est exporté bien au delà des frontières françaises . Les jeunes de Garges - lès - Gonesse ont inspiré des gens du monde entier avec ce défis repris notamment au Sénégal et au Maroc. Encore bravo à eux !