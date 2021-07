CBD : le gouvernement veut interdire la vente de fleurs et de feuilles brutes

Le gouvernement français revoit sa politique en matière de CBD.

par Team Mouv'

Le gouvernement français a annoncé cette semaine un ajustement de sa politique en matière de cannabidiol . Un "projet d'arrêté" entend encadrer sa production et son exportation, tout en interdisant la consommation des fleurs et feuilles brutes selon l'AFP . Le projet d'arrêté est publié depuis mercredi .

Pour répondre à la législation européenne

En novembre 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne ( CJUE ) avait rejeté l'interdiction du CBD en France et avait déclaré que la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne s'appliquait à ce produit .

Mais pour des motifs "d'ordre public", le gouvernement entend interdire la consommation des fleurs et des feuilles brutes de cette substance . Le texte explique que : "Pour préserver la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure de lutter contre les stupéfiants, celles - ci doivent pouvoir discriminer simplement les produits__, afin de déterminer s’ils relèvent ou non de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants" . En résumé : des entreprises cultiveront et feront du business avec le CBD, mais il sera interdit d'en consommer les fleurs .

En mai dernier, le gouvernement avait déjà fait part de son envie de légaliser seulement les produits dérivés type : aliments, huiles, cosmétiques et autres e - cigarettes à base de CBD .

Les professionnels du CBD enragent

Dans un communiqué, l'union des professionnels du CBD réplique : "L’Etat manifeste son indifférence pour le bien - être et la condition sanitaire d'innombrables usagers et menace l’activité de plusieurs milliers de commerces" .