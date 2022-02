Cardi B réagit au conflit Russie - Ukraine

Sur son compte Twitter, la star New Yorkaise a exprimé son ressenti vis-à-vis du conflit actuel, et de l'état du monde.

Qui a dit que les stars ne pouvaient pas avoir un avis ? Certainement pas Cardi B qui, le 22 février, a exprimé son ressenti vis-à-vis de la situation en Ukraine. "Je souhaite que ces dirigeants mondiaux cessent de trébucher sur le pouvoir et pensent vraiment à ceux qui sont touchés (les citoyens) en plus du monde entier, qui est en crise. La guerre, les sanctions, les invasions devraient être la dernière chose dont ces dirigeants devraient s'inquiéter." Si Cardi B est une personnalité qui a l'habitude de donner son avis, cette déclaration a surpris ses fans, au point que l'artiste a dû faire une vidéo pour s'expliquer.

Je ne suis ni dans le camp de l'OTAN, ni dans le camp Russe.

Cardi B s'est donc exprimée en vidéo. Elle a commencé par dire que son compte n'a pas été piraté et que c'est réellement elle qui est à l'origine de ce post. "Vu l'importance de ma communauté, si je ne dis pas les bonnes choses, je vais me faire tuer" a-t-elle ensuite déclaré. Non, Cardi B n'est pas paranoïaque et craint pour sa vie à cause de ses déclarations sur l'Ukraine.

Elle explique simplement que c'est important de clarifier son propos pour pouvoir être comprise. Lequel est qu'elle ne se sent que dans le camp des citoyens. Pour elle, ce sont eux qui sont les réels perdants, pour des raisons économiques. Cette crise va selon elle augmenter l'inflation et continuer de déstabiliser le monde, déjà vraiment fragilisé et qui peine à se relever de la crise sanitaire.

Un post sincère

Pour terminer sa vidéo, elle a également souhaité que les dirigeants des pays concernés arrivent à se rendre compte de ce qui est pour elle une évidence : ce conflit n'apporte rien de bon. Elle conclut par un "Whatever" qui laisse comprendre qu'elle n'a que peu d'espoir que les dirigeants réfléchissent ainsi.

Alors que penser de cette prise de parole de Cardi B ? Il semble que cette déclaration inattendu soit relativement pertinente. Certes, la rappeuse New-Yorkaise n'a pas les compétences pour produire une analyse géopolitique brillante, mais est-ce son rôle ? Non. En revanche, elle a pris la parole sur un sujet majeur d'actualité en sachant rester juste et en pensant aux personnes de la vie de tous les jours, qui seront impactées par la crise. Pour ça, on peut dire Bravo Cardi.