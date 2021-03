Cannabis : 80% des Français se disent favorables à une forme de légalisation

La consultation citoyenne lancée en janvier sur le site de l’Assemblée nationale a parlé.

par Team Mouv'

Une consultation citoyenne lancée en janvier sur le site de l'Assemblée nationale avait pour but de médiatiser et de nourrir le débat autour d'une éventuelle légalisation du cannabis en France . Les résultats sont là, et une majorité des sondés ont répondu favorablement à l'hypothèse d'une légalisation encadrée par la loi.

Un peu plus de 13% d'entre eux seraient d'accord avec une dépénalisation, c'est à dire l'abolition pure et simple des sanctions pénales . A l'inverse, 4,6% sont pour un renforcement des sanctions et seulement 0,8% pour le maintien du cadre légal en vigueur indique l'AFP .

Cette consultation en ligne s'est achevée dimanche avec un total de 253 . 194 contributions . Un beau score pour ce type de consultation . Celle sur le changement d'heure hiver/été avait atteint les 2 millions de sondés en 2019, c'est toujours le record actuel rapporte l'AFP .

Une question très politique . . .

"On sait désormais que la légalisation du cannabis n’est plus un tabou en France et que nos concitoyens font le constat de l’inefficacité de la législation actuelle en la matière", a estimé Caroline Janvier ( LREM ) . "Il faudra lancer une vraie consultation populaire et pourquoi pas un référendum", estimait Jean - Baptiste Moreau sur FranceInfo . "On fera des propositions d'ici un mois" expliquait le député LREM de la Creuse .

Et pourtant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était dit en septembre opposé à la légalisation de "cette merde" . Il a fait de la lutte contre les stupéfiants une priorité . . . Un sondage du CSA ( commandé par médecins du Monde ) révélait en janvier 2021 que 66% des français estimaient que la politique de répression était inefficace :

. . . qui ne concerne pas que les fumeurs

L'AFP indique qu'un peu plus de 30% des répondants ont déclaré n'avoir jamais consommé de cannabis . 38,3% disent en fumer de temps en temps et 17% régulièrement . 13,9% disent avoir une consommation quotidienne de ce produit stupéfiant .

La production / vente

86% sont favorables à ce que l'Etat permette aux particuliers de cultiver eux - mêmes du cannabis dans un cadre légal . 62,4% imaginent une commercialisation du cannabis dans des boutiques spécialisées, 24,2% en vente régulée sur le modèle de l'alcool, 8,6% dans les bureaux de tabac et 3,8% en vente libre .

La question de la légalisation du cannabis sera peut - être au coeur de la campagne pour les présidentielles d'avril 2022 . Récemment aux USA, l'Etat du New - Jersey a opté pour cette décision .

Est - il venu le temps de légaliser en France ? C'est la question posée par Amelle Zaïd, Jean - Pascal Zadi et Tanguy Blum dans notre émission Debattle jeudi 7 janvier . Ils avaient reçu Marie Jauffret Roustide, une sociologue de l'Inserm, et vous pouvez ré - écouter l'émission en replay :