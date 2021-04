Poisson d'avril : Burger King piège ses clients avec des emballages McDonald’s

Sacré troll de Burger King contre McDonald's.

par Team Mouv'

Comme chaque année, le 1er avril devient le jour spécial des blagues ( bonnes ou mauvaises ) et même si on ressent une lassitude globale . . . parfois certains sortent du lot, comme Burger King .

Ne croyez pas tout ce voyez sur internet aujourd'hui

Toujours très forte dans les coups de communication, la marque de fast food a encore régalé avec une jolie feinte qui a fait réagir comme jamais . En effet, Burger King a carrément remplacé ses sac d'emballages par ceux de son concurrent direct : McDonald's. On imagine la surprise des clients quand ils ont découvert le package et qu'ils ont du reprendre le livreur : "j'ai pas commandé McDo" . En déballant sa commande, le client découvre une petite étiquette avec une explication qui a du le soulager et lui donner un grand sourire : On vous à bien eu ! Bon appétit et bon 1er avril .

Un troll qui fait réagir

Un joli troll qui n'a pas manqué de faire réagir les twittos, qui ont félicité Burger King car mine de rien il faut avoir un sacré culot de mettre l'emballage de son concurrent direct .

Un troll qui intervient juste après leur blague sur le canal de Suez bloqué par le burger . . . Qu'on aime ou pas Burger King, niveau troll et comm', c'est bien eux les rois du fast food .