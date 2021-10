Buger King lance des nuggets… sans poulet

La cuisine végétale débarque chez Burger King en partenariat avec Impossible food !

par Team Mouv'

Alors qu'elle avait décidé de lancer un burger veggie, après un pari sur le retour de Benzema en équipe de France, Burger s'apprête à proposer des nuggets sans viande ! Un pari audacieux pour cette grande chaîne de restauration rapide américaine qui compte plus de 13 000 restaurants de vente dans 88 pays .

Une première pour une chaine de fast food américaine

Depuis lundi 11 octobre , certain clients notamment ceux de Boston ou Miami pourront essayer les Impossible Nuggets à base de plantes .

Impossible nuggets (crédit : Impossible Food)

Pour Burger King, les Impossible Nuggets offrent une opportunité similaire à l'Impossible Whopper d'attirer consommateurs curieux dans leurs restaurants avec ce nugget sans viande . Une idée d'autant plus bonne que la consommation de viande est la première cause du réchauffement climatique et qu'elle coute de plus en plus chère ! Malheureusement pour les plus impatients, il faudra encore attendre un peu que ça arrive dans nos restaurants français .

Un peu patience, l'initiative a été lancée .

