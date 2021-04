Brahim Bouhlel condamné à huit mois de prison ferme au Maroc

La justice marocaine s'est montrée très dure avec l'acteur français Brahim Bouhlel.

par Team Mouv'

L'humoriste et acteur français Brahim Bouhlel a été condamné mercredi au Maroc à huit mois de prison ferme pour avoir diffusé sur les réseaux une vidéo jugée insultante, a indiqué à l'AFP son avocate . L'influenceur franco - marocain connu sous le pseudonyme Zbarbooking a lui été condamné à un an de prison ferme . Me Rghioui, l'avocate de l'acteur, a indiqué qu'il fera appel "dès demain" selon l'AFP.

En prison depuis deux semaines

Depuis deux semaines, Brahim était en détention préventive avec Zbarbooking, qui apparait également sur la vidéo . Sur les images en question, on peut apercevoir Brahim attablé dans un restaurant à Marrakech aux côtés de Zbarbooking et de l'acteur français Hedi Bouchenafa . Les amis s'amusent et filment trois mineurs en proférant des insultes, qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux avant d'attirer l'attention de la justice marocaine . Ils étaient poursuivis pour "diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement" et "détournement de mineur" . Début avril sur les réseaux, de nombreux internautes marocains nationalistes attaquaient déjà vivement les trois comédiens et faisaient monter la pression .

Une justice de fer

"La jugement est très dur ! C'est l'histoire d'une mauvaise blague qui mène ses auteurs devant la justice . Pourtant, ils ont sincèrement regretté les propos tenus", a déclaré à l'AFP Me Rghioui . Face à la polémique Brahim avait immédiatement présenté ses excuses et "assumé" son erreur dans une vidéo publiée sur Instagram . M . Bouchenafa a lui quitté le territoire marocain avant l'ouverture de l'enquête .

