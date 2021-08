Bientôt une pénurie de pâtes à cause du climat ?

Les faibles récoltes de blé dur inquiètent les spécialistes avec une possible pénurie de pâtes !

par Team Mouv'

Servies avec de la sauce ou des assaisonnements, les pâtes s'inscrivent depuis des millénaires comme un fondamentale des cultures culinaires asiatiques et européennes . Alors quand le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires ( Sifpaf ) et le Comité français de la semoulerie industrielle ( CFSI ) alertent dans un communiqué de presse d’une pénurie de blé dur à venir, il faut s'inquiéter !

Les dérèglements climatiques à l'origine du problème

Les dérèglements climatiques auraient mis en danger le marché avec des pluies beaucoup trop abondantes en Europe et une sécheresse sans précédent au Canada entraînant une pénurie de blé dur, seule matière première des pâtes alimentaires, et à la flambée historique des prix mondiaux .

En très peu de temps, tous les indicateurs de la profession sont passés au rouge du fait de la conjonction de trois facteurs critiques :

- la sécheresse exceptionnelle au Canada, premier pays producteur et représentant les 2/3 du commerce mondial de blé dur, devrait conduire à une récolte suivant les observateurs du marché de moins de 4,2 M de tonnes, soit 32% de moins que la moyenne des 5 dernières années et près de 30% de moins que les prévisions du 20 juillet ( source bulletin canadien StatCan ) . Avec un stock historiquement bas, il ne sera pas possible d’alimenter le marché mondial avec des blés durs stockés ;

- une récolte insuffisante en Europe avec 7,3 Mt pour un besoin de 9,5 Mt ;

- en France, le marché est durement affecté par des pluies particulièrement abondantes pendant la floraison et durant la moisson, réduisant fortement le potentiel utilisable de blé dur français pour faire des pâtes alimentaires .

Ainsi avec tous ses éléments perturbateurs, le marché va entrer dans une situation de tension historique et de pénurie de blé dur disponible avec une production mondiale en forte baisse et un disponible utilisable pour les fabricants de pâtes alimentaires inférieur de 2 Mt .

Les conséquences

Par conséquent depuis mi - juillet, les cotations du blé dur par FranceAgriMer ont été suspendues et le prix mondial de référence des blés durs subit une augmentation historique de plus de 30% en quelques semaines, hausse qui pourrait encore fortement s’accélérer lorsque le Canada aura fini de récolter et confirmer une pénurie mondiale de blé dur .

Dans ce contexte, comme en 2007, il est possible de voir des fabricants de pâtes en Europe cesser leur approvisionnement des marchés le plus bagarrés . C'est pourquoi l’industrie des pâtes alimentaires française ont lancer expressément l'appel aux Pouvoirs Publics afin de mettre en place un plan d’urgence et lui permettre d’assurer son approvisionnement en blé français et de répercuter, en ligne avec les EGA, l’explosion du prix du blé dur dans les prix de vente pour traverser cette crise exceptionnelle .