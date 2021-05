Apple : un iPhone pliable prévu pour 2023 ?

Très attendu, Apple prépare sa transition avec l'iPhone X Fold et ça commence déjà à se faire savoir ...

Alors que l'iPhone continue de casser le marché avec ses mises à jour et ses nouvelles fonctionnalités, Apple ne compte pas s'arrêter là et projette déjà son entrée sur le marché des téléphones pliants comme le rapporte TF Securities International .

Avec une multitude de nouveaux composants à la pointe de la technologie, Apple serait déjà en train de préparer son futur avec l'iPhone X Fold !

Iphone X Fold

Prévu pour 2023, il pourrait remplacer l'iPad Mini

Très en retard par rapport à son concurrent qui à déjà initié cette nouvelle technologie en 2019, ce nouveau bijoux serait recouvert d'un écran OLED pliable QHD + de 8 pouces compatibles avec la technologie Silver Nanowire développée par la firme TPK Holdings qui travaille déjà avec Apple . Un écran flexible composé de nanofils d’argent très souple exploité sur le HomePod qui offrait un “avantage concurrentiel à long terme” à Apple .

Avec son immense écran de 8 pouces, ce nouvel iPhone pliable serait à même de remplacer l'iPad Mini. . .

Entre 15 et 20 millions iPhone pliable en 2023 .

Toujours d'après les estimations de TF Securities International, Apple pourrait écouler entre 15 et 20 millions d'exemplaires pliables dans le courant 2023 . Les analystes sont plus modérés et prévoient 8 millions de ventes avant la fin de l'année suivante, bien mieux que Samsung qui a rencontré quelques soucis avant et après son lancement et n'a pu écouler que 3 millions d’exemplaires .

D'après l'analyste Ming Chi Kuo, Apple va logiquement s'imposer comme le “grand gagnant de la nouvelle tendance des appareils pliables grâce à son“écosystème de produits et ses avantages en matière de conception matérielle” . . .

On attend la prochaine keynote avec impatience !