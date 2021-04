Affaire Zeckler : l'un des policiers mis en examen s'amusait de la mort de George Floyd en privé

"Envoyé spécial" a révélé des documents retrouvés dans le téléphone d'un des policiers mis en examen pour avoir passé à tabac du producteur Michel Zeckler.

Cinq mois après l'agression ultra - violente du producteur de musique parisien Michel Zeckler, Envoyé Spécial a révélé sur France 2 des documents retrouvés dans le téléphone portable d'un des policiers mis en examen . Les journalistes ont réussi à obtenir des messages échangés dans un groupe de discussion privé en mai dernier. Une photo particulièrement choquant à fait surface .

Un montage immonde

Les journalistes ont découvert une image de l'agonie de George Floyd sur laquelle on peut lire : "Quand tu dégonfles ton matelas en fin de soirée" . Sur l'image tristement célèbre, on aperçoit le policier américain Dereck Chauvin ( déclaré coupable de ce meurtre) asphyxier M . Floyd avec son genou . Dans une autre discussion, l'homme expliquait à son interlocuteur : "Je suis dégoûté que tous ces bâtards soient acceptés en France et que l'on fasse rien" comme le relève David Perrotin, le journaliste qui a révélé l'affaire Zeckler en novembre dernier . Ce policier est également soupçonné d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Michel Zeckler .

Montage : "Quand tu dégonfles ton matelas en fin de soirée" - Capture d'écran de l'image découverte par les journalistes d'"Envoyé spécial" (Envoyé Spécial/France2)

Des "explications" lunaires

Selon FranceInfo, les journalistes sont allés jusqu'à rencontrer le policier concerné pour l'interroger sur ce montage immonde . Sans surprise, l'homme s'est défendu d'être raciste : "C'est juste parce qu'en fait, j'ai un groupe d'amis où on ne s'envoie que des conneries, mais comme tout le monde ! Sur ces échanges là, il y a des vidéos de chats qui se cassent la gueule, il y a de tout quoi . C'est comme se moquer sur les asiatiques__ . . . euh se moquer sur les . . . Voilà, quoi ! C'est tout, il n'y a rien de raciste là dedans, c'est juste de l'humour noir ." explique l'homme de 23ans dans une vidéo diffusée dans le reportage d'Envoyé Spécial.

