Smartphones : 34% des français souffrent de la phobie de la batterie vide

Une phobie qui toucherait en masse les 18-35 ans.

par Geoffrey

Essayez de trouver une sensation plus désagréable que de démarrer la journée avec un portable déchargé ? Si vous y arrivez, c’est que vous n’êtes pas inscrit dans la liste des phobiques du déchargement de portable .

En effet une étude sortie par le site Opinion Way pour le fabricant chinois de smartphones Oppo, démontre que pas moins de 34 % des Français reconnaissent que le fait d’avoir un smartphone sans batterie engendrerait un stress dans leur vie quotidienne .

Les jeunes les plus stressé sur le sujet

Et sans surprise ce sont les plus jeunes qui en souffrent le plus . 64% des 18/24 ans y voient une grande dose de stress, une majorité également pour les 25/34 ans qui sont plus de la moitié ( 53% ) à s’inquiéter de la batterie de leur portable . Un stress qui diminuerait avec l’âge puisqu’ils sont seulement 23% à s’en inquiéter au - delà des 60 ans .

Selon le sociologue Ronan Chastellier :

"La panne de batterie est une sorte de grain de sable qui peut compromettre toutes formes d'opportunités . Les smartphones ont été poussés à leur limite avec le télétravail et la batterie est devenue le nerf de la guerre, recharger vite devient une condition de la nouvelle sérénité, tant il est vrai que nous sommes devenus dépendants de ces objets communicants ."

Certains seraient même prêts à partir en retard pour que leur portable soit rechargé au maximum pour attaquer la journée du bon pied . Et vous ? Après la lecture de cet article sur un potentiel smartphone, vous sentez vous inquiets de l’état de votre batterie ?