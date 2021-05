Youssoupha et Aya Nakamura nommés au BET Awards

Youssoupha et Aya Nakamura sont les deux artistes français nommés au BET Awards !

Bonne nouvelle pour la France : deux artistes français sont nommés au BET Awards dont Aya Nakamura qui est en tête de liste et Youssoupha. Deux artistes qui ont marqué leur époque, sur deux générations différentes .

La France bien représentée

Les deux artistes sont nommés dans la catégorie Best International Act ( Le BET Award du meilleur artiste international ) pour tenter de remporter le prix qui récompense les réalisations exceptionnelles d'un artiste à l'international . Youssoupha et Aya sont ainsi nommés aux cotés de grands noms de l'afrofusion comme Burna Boy et Wizkid tous deux originaires du Nigeria dont le succès à l'international n'est plus à prouver .

La cérémonie sera diffusée le dimanche 27 juin sur la chaine BET .