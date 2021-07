Young Thug, Niska, Dinos... : We Love Green annonce sa programmation de folie

Le festival We Love Green revient les 10, 11 et 12 septembre prochains avec un line-up de folie.

Avec la crise du coronavirus et les mesures sanitaires liées à celle - ci, le report de We Love Green avait été annoncé en mai 2021 : le festival aura bien lieu les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris .

Le festival We Love Green propose plusieurs scènes musicales, une scène Think Tank laboratoire d’idées Green, des restaurants engagés, plus de 100 concerts, des dj - sets sans oublier des conférences inspirantes.

Un programmation de folie

Pour bien préparer les festivaliers cet été, le festival vient d'annoncer le super line - up qui attend son public . Comme chaque année il y a a pour tous les goûts mais niveau hip hop We Love Green nous a gâté ! En septembre les chanceux présents pourront retrouver entre autres Young Thug, Niska, Dinos, Koba LaD, 13 Block, Oboy, Meryl, Lala & Ce . . .

Du beau monde pour la reprise des concerts et festivals !

Toutes les infos sur les réservations, la programmation complète sont à retrouver sur le site de We Love Green .