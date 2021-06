Wejdene x Naps : le feat arrive

Wejdene serait-elle bientôt de retour avec un feat ?

par Team Mouv'

Il semblerait qu'une nouvelle collab pour l'été fasse bientôt son apparition : Wejdene vient d'annoncer le feat sur son compte Instagram et l'heureux élu est Naps.

En effet, c'est avec une photo d'eux au bord d'une piscine que la chanteuse révélée par son titre Anissa, a annoncé la couleur avec pour légende "Le N" suivi d'un émoji cœur . En quelques heures à peine le post à atteint plus de 100 000 likes et quelques 800 commentaires parmi lesquels Naps lui même qui approuve d'un "Okay Okay", suivi du youtubeur Michou qui commente d'un "Le feat de l'été".

Un pas vers le rap

Il y a quelques semaines, Wejdene dévoilait ses envies musicales futures : des collaborations avec des rappeurs . Un tournant que la jeune femme souhaite prendre pour développer sa carrière . D'ailleurs cette dernière annonçait en avril dernier vouloir faire un feat avec PLK, après avoir ajouté ses collaborations avec Hatik et Jul pour la réédition de son album 16 ou pas .