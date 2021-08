Wejdene et Tayc dans le casting de la nouvelle saison de "Danse avec les Stars"

Les deux artistes seront à l'honneur pour le grand retour de "Danse avec les Stars"

L'émission phare Danse avec les Stars va faire son grand retour après deux ans d'absence en raison de la pandémie, et pour l'occasion, le programme voit les choses en grand avec un casting neuf et encore plus original .

Un casting diversifié

Parmi ce nouveau casting de candidats et candidates confirmées, certains fans auront la bonne surprise de retrouver ou de découvrir Wejdene et Tayc . Les révélations de ces deux dernières années devront relever des défis sur la piste de danse . C'est d'ailleurs une bonne opportunité pour ces deux artistes qui ont créé le buzz dans leur carrières respectives . Dans une interview pour Le Parisien, Wejdene raconte comment elle a été proposée au casting : "L’équipe de Danse avec les stars m’a prévenu que le rythme était très intense et qu’il fallait que je m’engage vraiment . Puis ils m’ont dit qu’ils me voulaient, et cela m’a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l’émission" et une chose est sûre la jeune femme est plus que déterminée "Je suis vraiment déterminée, c’est mon image qui est en jeu__ . Mais je suis déter, je vais me surpasser . Je veux et je vais gagner . Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas" a t'elle déclaré .

Pour le moment, le casting est toujours en cours de validation mais certaines rumeurs annoncent des artistes comme Lââm, Bilal Hassani ou encore le youtubeur Michou . . .