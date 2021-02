Wejdene entourée de TikTokers dans le clip "Réfléchir"

Pour le clip de son nouveau single "Réfléchir", Wejdene s’est entourée de plusieurs stars de TikTok.

par Team Mouv'

C’est une façon de renvoyer l’ascenseur . Après avoir explosé sur TikTok en 2020 grâce à son tube Anissa, Wejdene a décidé d’inviter plusieurs TikTokers vedettes dans le clip de son morceau Réfléchir, disponible depuis le 19 février 2021 .

Le morceau détaille quelques erreurs que peuvent faire les jeunes adultes, entre peines de cœur, infidélités, décrochage scolaire ou conduite en état d’ivresse . Dans le refrain, Wejdene accentue l’idée de réfléchir avant d’agir, et recommande de vivre au jour le jour .

Un clip made in TikTok

Plusieurs TikTokers ont été conviés pour jouer chacun une scène dans le clip . On retrouve Raphaël Curron ( 1,5 million d’abonnés sur TikTok ) , Maxime Skye ( 963 000 abonnés ) , Maryne Ponsard ( 589 000 abonnés ) , Marie - Victoire Tiangue ( 500 000 abonnés ) et Sacha Sadok ( 670 000 abonnés ) . Un casting cinq étoiles en somme . D’ailleurs, Wejdene est elle aussi très présente sur TikTok, où elle compte plus de 2,8 millions d’abonnés et où ses vidéos dépassent régulièrement les 10 millions de vues .

Après un premier disque d’or pour l’album 16, et un single de diamant pour son hit Anissa, Wejdene continue sur sa lancée en 2021 . En un peu plus de deux jours, le clip de Réfléchir compte déjà plus de 2,6 millions de vues sur YouTube .