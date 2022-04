Wejdene : "en rap US, c'est un peu tout le temps la même chose..."

Wejdene s'est exprimée sur le rap US et la jeune chanteuse n'a pas mâché ses mots.

À seulement 17 ans, la chanteuse Wejdene a fait sa place dans le paysage urbain francophone avec le carton de ses hits viraux Anissa ou encore Coco disponibles sur son premier album 16 sorti le 25 septembre 2021 puis réédité en 2021 avec 16 (ou pas). Pour son grand retour, Wejdene a dévoilé le clip du morceau La Meilleure et nous promet que son album est prêt !

Wejdene, petite puriste du rap US

En interview pour le média Raplume, la jeune chanteuse a évoqué de nombreux sujets : le succès fulgurant de 1-, son prochain projet qui est prêt, les commentaires des haters sur Twitter, les feats rappeurs/chanteuses de R'n'B, son style musical, sa playlist rap et son admiration pour Diam's, les albums rap qui l'ont marqués, sa découverte du rap, les rappeuses françaises, les tournées, sa collaboration avec JuL, son feat de rêve hors France, la musique d'Angèle ou encore le rap US...

A ce propos, Wejdene, qui écoute du rap US, n'a pas mâché ses mots. La jeune femme a connu le rap US notamment avec les artistes du label YMCMB fondé par Lil Wayne qui sont, pour elle les meilleurs, ainsi que les rappeurs comme 2Pac, Biggie ou encore Diddy. Pour elle "en rap US, c'est un peut tout le temps la même chose..." et souligne le fait que les artistes "ont tous les même blases". Pour illustrer son propos elle compare Lil Baby et Lil Durk, qu'elle trouve néanmoins talentueux.

La chanteuse qui se définit comme faisant de la pop urbaine a développé sa culture rap français/ rap US et a de solides bases dans ses références et classiques. Vous les validez ?