Wejdene annonce un nouveau feat avec Jul

Sur Instagram, Wejdene a annoncé la sortie très prochaine de sa réédition, avec un invité de taille : Jul !

par Team Mouv'

C'est une vraie bonne période pour Wejdene . Il y a quelques semaines, son tube interplanétaire Anissa était certifié diamant. Quelques temps plus tard, elle fêtait la plateforme TikTok dans son tout nouveau clip Réfléchir. . . Aujourd'hui, les fans attendent du nouveau contenu, ce que la jeune femme s'apprête visiblement à envoyer dès avril, avec au moins un sacré invité !

De bonnes nouvelles en bonnes nouvelles

C'est dans une story Instagram, alors qu'elle effectuait une session de questions réponses, qu'elle a lâché une info qui a eu son petit effet : sur la réédition de son album figurera un feat, et pas des moindres puisqu'il s'agira d'une collab avec le seul et l'unique Jul ! Quand un internaute la questionne sur les feats, elle répond ainsi sans détours "le J, encore une fois".

Capture d'écran du compte Snapchat de Wejdene

Via les smileys qu'elle utilise, on sent une grande reconnaissance de la part de Wejdene envers son collègue marseillais . En effet, on se rappelle tous de la collaboration entre les deux artistes sur l'album Loin du monde de Jul, sur le titre Loin de tout. On a hâte de voir ce que les deux artistes vont nous proposer . Mais ce n'est pas la seule info que Wejdene a balancé !

Dans la même session de questions - réponses, Wejdene a annoncé que la réédition sortirait en avril ! Si elle a laissé planer le doute sur le jour exact, on sait en tous cas que le projet arrivera très vite .

Capture d'écran du compte Snapchat de Wejdene