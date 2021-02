The Weeknd : Toronto lui rend hommage en désignant le 7 février comme "The Weeknd Day"

Très fière, la ville de Toronto a désigné le 7 février comme "The Weeknd day" en l'honneur de l'artiste.

par Team Mouv'

The Weeknd a de quoi être fier, depuis son incroyable performance à la mi - temps du Super Bowl de ce weekend du 7 février, on ne parle que de lui .

Malgré les restrictions sanitaires le show a quand même réuni 25 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs, devant lesquels The Weeknd a fait un show remarquable .

Fierté de la nation

Une performance si remarquée, qu'elle n'a pas manqué de rendre fière sa ville d'origine Toronto, qui se réjouit d'avoir l'un des leurs comme le premier Canadien à être la tête d'affiche d'un évènement de cette envergure comme le rapporte HypeBeast .

Le maire de la ville John Tory s'est exprimé publiquement sur Twitter pour féliciter et rendre hommage à l'artiste : "Ce dimanche - pour le SuperBowl - nous célébrons The Weeknd pour être devenu le premier Canadien à mener une mi - temps en solo et le troisième Canadien à obtenir un live sur l'un des évènements le plus attendus au monde" . Le maire a également ajouté que "des millions de gens le regarderont et le soutiendront, mais on sait que Scarborough, une communauté qu'il continue de soutenir, sera la plus encourageante" .

"The Weeknd day"

Le maire très fier, a continué son éloge en offrant un bel hommage à The Weeknd pour sa performance au SuperBowl . C'est ainsi que le maire a annoncé "Toronto est très fière que l'un de ses citoyens, The Weeknd, ait accompli et gagné une telle popularité ici comme sur la scène mondiale" avant de conclure en beauté "De ce fait, moi, John Tony au nom du conseil de la ville de Toronto, déclare par la présente, le 7 février 2021 - jour de sa prestation - comme jour spécial "The Weeknd Day" dans la ville de Toronto"

Une consécration pour l'artiste qui vient de se voir attribuer une journée officielle à son nom dans sa ville natale .