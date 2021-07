The Weeknd tease son nouvel album : "très fier de ce projet"

Après avoir explosé tous les records avec "After Hours", The Weeknd est déjà prêt pour la suite.

par Team Mouv'

The Weeknd, c'est le symbole du succès à grande vitesse : son dernier album After Hours a battu tous les records dès sa première semaine de sortie et maintient son succès, c'est sans doute le meilleur projet de l'artiste mélancolique .

La fin d'une ère

Si After Hours reste encore marquant pour les fans, ces derniers vont pouvoir se réjouir avec un nouvel album : après l'avoir annoncé en mai dernier, The Weeknd vient de teaser son nouveau projet en annonçant en être "Très fier". Il a par la même occasion déclaré officiellement la fin de l'ère After Hours lors de la dernière cérémonie des Billboards Awards en révélant être "heureux de ne plus avoir à porter ce costume rouge" symbole de son personnage dans l'album .

Un nouvel album très attendu

C'est donc dans une série de tweets dans la soirée de ce mardi 13 juillet que le chanteur canadien a commencé à teaser son projet, très attendu, avec un premier indice : "On y arrive" accompagné d'un emoji représentant un disque, ce qui peut indiquer que l'album serait sur le point d'être finalisé .

Ensuite, l'euphorie semble prendre le dessus et l'artiste se livre un peu plus avec un second tweet révélateur : "Vraiment fier de celui là, wow . . "

Toujours dans les confidences, The Weeknd poursuit ses tweets en révélant le process de progression de l'album : beaucoup d'attention et d'amour sont visiblement au programme, de plus, l'artiste précise également qu'il s'agit d'un travail de titan .

Une chose est sûre ces premiers indices sont déjà très satisfaisants et prometteurs : reste à savoir si ce nouvel album dont nous ne savons quasiment rien pour le moment sera aussi bien voir meilleur que le précédent ? Les paris sont ouverts . . .