The Weeknd : ses ventes ont explosé de 385% suite au Superbowl

Suite au Super Bowl ayant eu lieu dimanche 7 février aux Etats-Unis, les ventes de The Weeknd (qui a performé lors de la mi-temps) ont explosé de pas moins de 385% !

par Team Mouv'

Dimanche 7 février, le chanteur canadien The Weeknd a enflammé la mi - temps du match de la finale du Superbowl. Aux Etats - Unis, cette compétition de football américain est sans doute l’événement sportif le plus attendu de l'année . Si la pandémie a forcément contraint les organisateurs à certains aménagements, The Weeknd a fait en sorte que cette édition soit aussi spectaculaire que les autres.

The Weeknd : l'autre grand gagnant du Superbowl

C'est donc tout naturellement qu'après un show pensé au millimètre, les fans de musique ont voulu faire durer l'expérience The Weeknd . . . et ont fait exploser ses ventes aux USA ! Le site Billboard rapporte que celles - ci ont augmenté de pas moins de 385 % aux Etats - Unis entre le 6 et le 7 février . Si certains avaient encore un doute sur le succès du show - man, cette annonce vient remettre les points sur les i une bonne fois pour toutes . Le site mentionne aussi que 29% de ces ventes additionnelles étaient liées uniquement à Blinding Lights, dernier ( mais loin d'être le premier ) tube de The Weeknd, et chanson qui a clôturé sa performance au Superbowl .

L'album qui a le mieux fonctionné suite à l’événement est la compilation Highlights dans laquelle figure la plupart des chansons interprétées lors de la mi - temps de la rencontre entre les Buccaneers et les Chiefs . Et c'est pas fini . . . il faut noter que la performance n'a eu lieu qu'il y a deux jours, et que si ces résultats sont déjà hallucinants, ils pourraient bien augmenter encore ! Affaire à suivre.