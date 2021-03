The Weeknd boycotte les Grammy Awards, à vie ?

Evincé de la liste des nominés, The Weekend se dit prêt à boycotter les Grammys.

par Team Mouv'

La cérémonie des Grammy Awards a souvent été pointée du doigt pour son manque de diversité et les choix de son comité de jury considérés comme injustes . En effet, lors de l'annonce des nominés en novembre dernier pour la 63e cérémonie des Grammys qui se tiendra le 14 mars prochain, un artiste manquait à l'appel .

Snobé par les Grammys

A la surprise générale, The Weeknd qui pourtant restait dans les tops charts avec son album After Hours et le single au succès planétaire Blinding Ligths ( dont il savoure encore le succès 2 ans après sa sortie ) n'apparaissait dans aucune catégorie. Une absence qui n'a pas manqué d'indigner les fans comme l'artiste lui - même qui avait fait part de sa colère dans un tweet : "Les Grammys sont corrompus . Vous me devez, ainsi qu'à mes fans et à l'industrie de la transparence . . "

Vers un boycott général ?

A l'approche de la cérémonie de ce 14 mars, l'interprète de Blinding Lights reste sur ses positions et affirme vouloir boycotter la cérémonie et ne plus soumettre son travail à l'avenir . "En raison du comité secret, je n'autoriserai plus mon label à soumettre ma musique aux Grammys" a t'il confié au New York Times. Il n'est pas le premier artiste à pointer du doigt l'institution : d'autres comme Drake, Kanye West ou encore Franck Ocean ont également subi les injustices du comité .