The Weeknd dévoile le clip de son nouveau single “Take my Breath”

Super nouvelle pour les fans de The Weeknd, son nouveau hit est arrivé.

par Team Mouv'

Les choses bougent pour The Weeknd. Après un long run avec son album After Hours, l'artiste canadien tourne la page et accentue le teasing de son nouvel album . Le 5ème opus du chanteur pourrait arriver très prochainement .

The Weeknd vient de dévoiler ce vendredi 6 août 2021 un single inédit accompagné de son clip intitulé Take my breath. Prmier single de son prochain opus on l'imagine, ce qui est sûr c'est que les fans sont au rendez - vous .

Pour le visuel, Abel a fait appel à Cliqua pour un clip lugubre, festif, sombre, dance, bref une ambiance dont il a bien le secret et qui propulse la vidéo à plus d'un million de vues sur YouTube !

Les fans en PLS

Les fans du chanteur sont déjà en émoi sur Twitter et commentent déjà ce qu'ils prévoient d'être le futur hit de The Weeknd ou encore comment se passera la tournée ou le fait qu'il soit le nouveau Mickael Jackson .

En plus de son single, The Weeknd fera partie du casting du très attendu album de Kanye West Donda .