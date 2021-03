The Weeknd devient l'artiste avec le plus d'auditeurs mensuels sur Spotify

Nouvel exploit pour l'artiste canadien The Weeknd ! Il devient désormais l'artiste avec le plus d'auditeurs mensuels de la plateforme Spotify

par Team Mouv'

Grosse période pour The Weeknd qui enchaine les succès . Si son album After Hours marchait déjà très bien, sa performance plus que remarquée à la mi - temps du SuperBowl a fait exploser les ventes de l'artiste . Début mars, il devenait ainsi le premier rappeur canadien à atteindre le seuil des 2 milliards de streams pour un son sur Spotify . Aujourd'hui, Abel a réalisé un tout nouvel exploit.

Nouveau jour, nouvel exploit pour The Weeknd

C'est la page French rap us qui a déniché l'info : The Weeknd est devenu l'artiste avec le plus d'auditeurs mensuels de la plateforme de streaming Spotify ! Le chiffre est hallucinant : le canadien comptabilise pas moins de 75 724 970 auditeurs mensuels. Ce nombre record le place en tête du classement, le faisant même dépasser son compatriote Justin Bieber . Ce dernier comptabilise quant à lui 63 468 848 auditeurs mensuels .

Capture d'écran site web : open.spotify.com

"The Weeknd Day"

Un nouveau tour de maître pour celui qui a réussi à bâtir un véritable univers autour de son dernier album . Le succès de l'artiste est tel que la ville de Toronto, dont est originaire l'artiste, a tenu à lui rendre hommage . Désormais, le 7 février sera synonyme de The Weeknd Day. Une jolie consécration symbolique pour Abel.