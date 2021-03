The Weeknd a atteint les 2 milliards de streams sur Spotify avec "Blinding Lights"

Le chanteur canadien The Weeknd vient de réaliser un nouvel exploit en terme de streams sur Spotify !

par Team Mouv'

Grosse période pour The Weeknd. Alors que l'industrie musicale est durement touchée par la pandémie, le chanteur canadien fait les meilleurs chiffres de sa carrière . Sa performance lors de la mi - temps du Superbowl le 7 février dernier a contribué à booster ses streams . Après être parvenu à vendre plus d'un million de tickets pour sa tournée After hours, Abel pourrait bien avoir accomplit un nouvel exploit .

Le premier artiste canadien à atteindre les 2 milliards de streams pour un son sur Spotify

Le site CP 24 a annoncé le 24 février que Blinding lights, le hit absolu de The Weeknd, était devenue la première chanson d'un artiste canadien à atteindre les deux milliards de streams sur Spotify. En tout, seuls quatre artistes sont parvenus à ce chiffre hallucinant . Devant lui, il y a notamment le morceau mythique Shape of you de Ed Sheeran ( avec 2,7 milliards ) . Selon l'article, ce sont deux autres artistes canadiens, Drake et Shawn Mendes, qui ne seraient pas loin derrière The Weeknd en terme de streams !

L'album After Hours du chanteur originaire de Toronto cumule les succès . Un mois après sa sortie, le projet était toujours numéro 1 du Billboard . The Weeknd a renforcé l'impact de cet album en y liant une identité visuelle très forte. Ainsi, son costume rouge et ses bandages l'ont accompagné aussi bien lors de cérémonies de remise de prix que lors de la cérémonie du Superbowl . . . suscitant à chaque fois leur lot d'hypothèses farfelues .