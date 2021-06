Shazam : voici le titre le plus recherché de l'histoire

Shazam est une application mythique, crée en 1999, elle fait partie des indispensables ! Elle permet d'identifier, par le biais de la reconnaissance musicale, la chanson qui vous échappe.

par Team Mouv'

Shazam existe depuis 22 ans, crée en 1999 par trois amis diplômés en commerce de Stanford et Berkeley: Chris Barton, Dhiraj Mukherjee et Philip Inghelbrecht. C'est un peu plus tard qu'Avery Wang accepte de s'associer au projet, il en devient l'architecte acoustique, après des mois de tests et de recherches, il arrive à mettre au point un système de comparaison par empreinte acoustique. Comme expliqué par Science et Vie, le principe repose sur la traduction de chaque chanson en "spectrogramme, c’est - à - dire un diagramme en 3D défini par le temps, la fréquence et l’amplitude"__ .

Ainsi, l'empreinte de la chanson captée est comparée avec les empreintes présentes dans la base de données .

La force de l'application réside dans sa capacité à fonctionner quels que soient le support de l’écoute et la qualité du son. Au début, le service fonctionne par le biais d'un appel téléphonique, les propriétaires d’un téléphone mobile peuvent composer le 25 - 80 et après avoir enregistrer 15s de musique, puis, le titre de la chanson est envoyée par SMS . L'un des fondateurs précise le contexte :

Une époque où le téléphone le plus populaire était le Nokia 3310 . Il n’y avait pas 'd’apps', pas de téléchargements, pas de vidéos . Les seules choses que faisaient les gens étaient de s’envoyer des SMS et d’installer des sonneries .

Shazam est une révolution, aujourd’hui, la base de données contient plus de 30 millions d'empreintes de chansons . En 2017, Apple acquiert l'entreprise .

Quel est le titre le plus shazamé de l'histoire de Shazam ?

Shazam fournit régulièrement des listes des chansons les plus reconnues, établies par pays ou de façon globale, tous classements confondus :

Mais il y a un titre qui bat tous les records, il s'agit du titre le plus shazamé de l'histoire de l'application . . . . C'est le morceau "Dance Monkey" de l’australienne Tones and I. Avec 36,6 millions de correspondances, en novembre 2020 selon GQ.

Dernière chose avant de vous laisser retourner sur Instagram, Chris Barton a expliqué la signification du nom de l'application : "Le terme Shazam est en fait dans le dictionnaire . C'est une exclamation, et on la prononce quand on effectue des sorts magiques__ . "