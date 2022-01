Vous êtes près de 500 000 auditeurs à nous écouter tous les jours : merci la famille !

Merci la famille ! Mouv' réalise sa meilleure audience depuis sa relance en février 2015, on est ensemble.

par Team Mouv'

Près de 500 000 auditeurs quotidiens : merci la famille !

Avec 484 000 auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 0,9%, Mouv' réalise sa meilleure audience depuis sa relance en février 2015 et sa meilleure vague Novembre - Décembre depuis 2007 . Elle gagne 45 000 auditeurs ( + 10% en un an ) .

La chaine progresse tout particulièrement en Île - de - France, avec 64 000 auditeurs supplémentaires, ce qui représente une hausse de 77% en un an . Elle connait aussi une augmentation importante sur les 25 - 34 ans avec 25 000 auditeurs de plus que l'an dernier, soit une hausse de 16% .

Pour nous découvrir, continuer à nous écouter, ça se passe sur ta radio, le site Mouv'avec du direct, direct vidéo, des webradios mais aussi sur l'application mobile gratuite Radio France .

Mouv' sur le numérique

Mouv' poursuit sa croissance sur le numérique avec plus de 4 millions de vidéos vues en moyenne par mois ( en moyenne sur novembre/décembre 2021, hors Tik Tok ) et 1,4 millions d’écoutes du direct ( dont 37% sur les sept webradios ) au mois de novembre 2021 .

Mouv' continue de générer d'excellents résultats sur les réseaux sociaux, avec une communauté toujours croissante et active . La marque fédère 750 000 abonnés sur YouTube, soit 11% de plus en un an, 373 000 abonnés sur Instagram, soit une hausse de 20% par rapport à l'année dernière et 616 000 abonnés sur Facebook ( Périmètre : YouTube, Instagram et Facebook en décembre 2021 ) .

La chaine réalise depuis quelques mois une belle percée sur TikTok avec 115 000 abonnés .

La chaine réalise depuis quelques mois une belle percée sur TikTok avec 115 000 abonnés .