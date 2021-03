"The Voice" : Ariana Grande sera coach pour la 21ème saison aux USA

Ariana Grande va rejoindre l'équipe de coach de The Voice aux Etats-Unis pour la 21ème saison de l'émission de musique !

par Team Mouv'

Un vent de changement souffle sur les équipes de The Voice à travers le monde . En France, c'est le rappeur Vald qui était au centre de l'attention après être devenu le co - coach de Marc Lavoine, et surtout après son apparition éclair dans l'épisode du samedi 27 mars . Aux Etats - Unis, c'est la chanteuse Ariana Grande qui débarque pour devenir coach de la saison 21 !

Place à Ariana Grande

"Surprise ! ! ! Je suis plus qu'enchantée, honorée, excitée, de rejoindre Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton pour la prochaine saison : la saison 21 de The Voice ! Nick Jonas, tu nous manqueras", a tweeté la chanteuse de 27 ans . En effet, son arrivée dans l'équipe des jurys implique le départ de l'un d'entre eux, en l’occurrence Nick Jonas, membre du boysband mythique Jonas Brothers .

Le site CNN explique que Nick Jonas avait été coach lors de la saison 18 de The Voice et était aussi venu remplacer Gwen Stefani au moment de la saison 20 . En tous cas on a hâte de voir l'interprète de Thank U Next coacher de nouveaux talents . Et on est visiblement pas les seuls, puisque c'est John Legend en personne qui a tenu à féliciter lui - même sa nouvelle collègue coach sur Twitter :

