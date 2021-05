Vladimir Cauchemar annonce son nouveau projet avec un gros casting

Vladimir Cauchemar signe son retour avec un nouvel album intitulé "BRRR EP" prévu pour le 4 juin.

Le producteur, beatmaker et compositeur Vladimir Cauchemar vient d'annoncer la sortie prochaine de son premier EP, qui s'appellera BRRR EP, en référence à son dernier morceau du même nom sorti en avril dernier en feat avec Rim'K, Asdek et Laylow . Un titre qui a fait un carton autant qu'il a créée la surprise .

Un casting de haut niveau

Le DJ masqué propose ainsi son tout premier projet, avec un très très gros casting : en plus de Laylow et Rim'k, viennent s'ajouter Captaine Roshi, Freeze, Seth Gueko, Lala & Ce, Vald. . . Vous l'aurez compris, Vladimir ne fais pas semblant et compte bien s'imposer encore un peu plus dans le rap français avec ce nouveau projet !

Rendez - vous donc le 4 juin prochain pour des morceaux dont lui seul a le secret .