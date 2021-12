Vinyles : plus grosse semaine de ventes depuis 30 ans

Les ventes d'albums vinyles viennent d'atteindre un nouveau sommet depuis plus de 30 ans, durant la semaine de Noël.

par Team Mouv'

Les ventes de vinyles sont à la hausse depuis plusieurs années, mais elles ont atteint un niveau jamais égalé depuis 30 ans, durant la semaine se terminant le 23 décembre aux Etats-Unis. Selon Hypebeast, et les premiers rapports, il s'agit de la semaine de vente la plus importante depuis que MRC Data a commencé à suivre les ventes de vinyles en 1991.

Plus de 2 millions de ventes enregistrées aux USA

Durant la semaine du 23 décembre, on comptabilise 2,1 millions de ventes de vinyles aux Etats-Unis, au moment des fêtes de fin d'année. En 2020, on comptabilisait 1,84 millions de ventes enregistrées. Une hausse importante qui démontre que ce format est revenu à la mode depuis quelques années.

Plus précisément, les deux vinyles les plus vendus sont ceux de ABBA, Voyage et 30 d'Adele, selon le classement des albums vinyles de Billboard. En plus de ce nouveau record, Billboard précise que la semaine du 23 décembre est la sixième semaine consécutive au cours de laquelle les ventes de vinyles ont dépassé le million d'exemplaires. Impressionnant.