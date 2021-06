Un professeur de philo rappe pour rendre les copies

Ce professeur de philo fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo dans laquelle on le voit poser ses plus belles rimes.

par Team Mouv'

Est - ce que le rap et la philosophie sont compatibles ? Pas besoin de réfléchir 4h, la réponse a l'air d'être oui quand on apprend par exemple que citer du Booba peut faire décrocher un 16 en philo ou que le Duc est cité dans la prestigieuse école d'Harvard . Apprendre grâce au rap fait le buzz, et la tendance n'est pas prête de s'essouffler quand on voit le succès du youtubeur PV Nova et les millions de vues qu'il cumule grâce à ses vidéos de rap pour apprendre la philosophie . Mais pourquoi ne pas le faire en vrai et rapper dans la salle de classe ?

C'est maintenant chose faite, un internaute a posté la vidéo d'un professeur de philosophie qui rend des copies à ses élèves sur un flow qui n'a rien à envier aux rappeurs français. C'est punchline sur punchline, le tout sur un beat énervé . Si aucun n'élève n'ose poser des adlibs et des backs en rythme, l'instru s'y prêtait pourtant .

Comment avoir 20/20 en philo grâce au rap

"Qu'est - ce qui fait une bonne copie, je prends 3 minutes pour vous l'expliquer . La philosophie ce n'est pas compliqué . " C'est sur ces lyrics que l'un des profs les plus cool commence son freestyle, facile d'apprendre les grandes théories philosophiques . Si tous les profs rappaient comme lui, beaucoup moins d'élèves bouderaient les cours de philo . D'ailleurs lorsqu'il dit "Au delà des apparences il faut creuser" ça résonne plutôt bien dans le contexte : le rap et la philosophie ont plus de points communs qu'il n'y parait et ce professeur le prouve .