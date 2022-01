Usain Bolt prépare un nouvel album pour 2022

Usain Bolt a déclaré vouloir se concentrer pleinement sur sa musique.

par Team Mouv'

Aujourd’hui à la retraite sportive, Usain Bolt ne souhaite pas se contenter de ses 8 médailles d’or olympiques. En effet, il aurait pour nouvel objectif de se faire une place dans le milieu de la musique en sortant un deuxième album courant de l’année 2022.

Un avenir dans la musique

Après avoir abandonné son ambition de devenir footballeur professionnel, le champion olympique en sprint compte se tracer son avenir dans la musique.

Le 3 septembre 2021, Usain Bolt sortait son premier album reggae en collaboration avec Nugent Walker intitulé Country Yutes. Celui-ci lui a même permis d’obtenir son premier Top 10 Billboard dans les charts d'albums reggae.

Mais le sportif légendaire ne souhaite pas s'arrêter là et aurait déclaré lors d'une interview exclusive accordée à The Sun en ce début d'année que "La musique n'est qu'une partie de moi" et qu'il compte "en faire beaucoup plus cette année" après avoir prouvé avec son premier album sa sérieuse envie de s'impliquer dans le domaine.

"Pour moi, l'album que nous avons fait était juste pour montrer aux gens que nous étions sérieux. Quand nous avons commencé, les gens pensaient que je déconnais et que je m'ennuyais de ne rien faire, mais je voulais leur faire savoir que j'étais sérieux."

De plus, le père de 3 enfants aurait déclaré son envie de faire plus de collaborations. Il aurait d'ailleurs déjà des featurings prévus avec des artistes du Royaume-Unis mais les noms restent encore secrets. Une suite très prometteuse pour l'homme le plus rapide du monde.

