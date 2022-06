Un prof claque un record du monde en freestylant pendant 40 heures

Nouvelle rentrée au Guinness Book : un freestyle de 40 heures.

par Team Mouv'

Un professeur anglais vient de réaliser un record de freestyle, et cerise sur le gâteau, c'est pour une noble cause.

39 heures, 37 minutes et 54 secondes

C'est un record qui vaut le coup d'œil, Daniel Alcon, alias DAlcon , vient de réaliser un freestyle de 40 heures comme l'a relayé la BBC. Plus précisément 39 heures, 37 minutes et 54 secondes pour le professeur londonien basé à Valence, en Espagne. Un record qu'il avait déjà battu en 2021 avec 35 heures à son compteur, mais qui avait été dépassé assez rapidement par un Irlandais. Cette fois ci Daniel Alcon a voulu rétablir les choses et a enchainé un freestyle du 1er au 3 avril.

Pour réaliser cet exploit, le professeur avait le droit à une pause de 5 minutes toutes les heures. Pour tenir le rythme, il se nourrissait de raisin, kiwi et de thé. Si ce record parait peut paraitre assez futile, il est bon de rappeler que DAlcon souhaitait, à travers cette opération, mettre en avant son label Key Changes. Un label dédié aux artistes ayant des problèmes de santé mentale.

Avec cette performance, le professeur met la lumière sur une noble cause et s'offre une petite exposition, lui qui a déclaré sur ses réseaux qu'il allait bientôt dévoiler un nouvel EP.