Tsew The Kid en mode course-poursuite dans le clip "Ailleurs"

Tsew The Kid a dévoilé un nouvel extrait de "AYNA" son album à venir : le clip "Ailleurs".

par Team Mouv'

Le 14 février, Tsew The Kid nous dévoilait la date de sortie, la cover et bien d'autres informations sur AYNA son tout premier album qui sera disponible le 26 mars . Après nous avoir balancé son feat avec Lefa et annoncé la présence d'une collaboration avec PLK, Tsew vient de sortir le deuxième extrait clippé de l'album à venir : Ailleurs.

Tsew The Kid en mauvaise posture

Dès les premières secondes du clip, on retrouve Tsew The Kid en bien mauvaise posture. Les mains attachées par une corde au dessus de sa tête, le jeune homme se fait rouer de coups par un homme de main avant de se faire délivrer par une jeune femme armée d'un sabre . On comprend vite que le rappeur d'origine malgache s'est visiblement attiré les foudres d'une mafia .

S'en suit une course poursuite effrénée dans la nuit, à l'issue de laquelle Tsew parvient à mettre la main sur un diamant énorme . . . avant de se faire trahir ! La réalisation ultra rythmée et pleine de couleur est très efficace et nous fait passer un vrai bon moment . Du côté de la musique, la voix profonde de Tsew The Kid est accompagnée par des violons pour un résultat harmonieux au possible .

Bref, c'est un pari réussi pour le jeune talent de Panenka Music . Récemment, on avait aussi pu le voir performer aux côtés de Georgio dans un décor enneigé pour la deuxième Ailleurs session de ce dernier !